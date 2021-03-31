Аделаида, Австралия, , 11:10 — REGNUM В Австралии провели индонезийское культурное мероприятие под названием IndoFest 2021, сообщает Sindonews.

Фестиваль на тему «Вместе вперед» прошел в парке города Аделаида. Мероприятие открылось выступлением индонезийских граждан и игрой на гамелане.

На открытии фестиваля присутствовали почетные гости, которые выступили с речью, в частности, губернатор Южной Австралии.

Мероприятие в 2021 году немного отличалось от предыдущих лет, потому что количество посетителей было ограничено двумя тысячами человек. Мероприятие проводилось с соблюдением строгой дисциплины из-за коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос стабильности и безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе является одним из главных на встрече глав МИД и министров иностранных дел Индонезии и Японии.

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