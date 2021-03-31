Вашингтон, , 11:14 — REGNUM Сын нынешнего президента США Джо Байдена — Хантер Байден — рассказал, что он не стал бы работать в газовой компании с Украины Burisma, в которой он входил в совет директоров. Выдержки из его мемуаров 31 марта приводит газета The New York Times.

«Эпизод, который привел к импичменту президента, и в результате которого я оказался в самом центре крупнейшей политической выдумки, наиболее примечателен из-за своей эпической банальности», — говорится в книге Хантера Байдена Beautiful Things («Прекрасные дела»), выход которой запланирован на 6 апреля.

«Я не сделал ничего неэтичного и меня никогда не обвиняли в нарушениях», — также отмечает он в своей книге мемуаров.

Кроме того, Байден-младший, как передает агентство Associated Press, уточняет, что в текущей политической ситуации не является важным, находился ли бы он на данной должности или нет, так как, по мнению сына американского лидера, на него «все равно бы набросились», потому что в данном случае главной целью являлся Джо Байден.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее двое сотрудников полиции американского Капитолия подали в суд из-за «физических и эмоциональных травм», полученных ими во время штурма здания Конгресса США, произошедшего 6 января, на экс-президента страны Дональда Трампа.