Ижевск, , 11:10 — REGNUM За минувшие сутки в Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом три человека, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне было зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

Умерла женщина в возрасте 72 лет, а также 71-летний и 78-летний мужчины. Течение заболевания у погибших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 385 человек.

Отметим, данные регионального штаба значительно отличаются в меньшую сторону от показателей общероссийского штаба. Так, по данным федерального оперативного штаба на 30 марта, в Удмуртии с начала пандемии от последствий заражения коронавирусом скончались 754 человека, из которых двое умерли в течение предыдущих суток.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 31 марта в регионе выявили 78 новых носителей коронавируса. Накануне было подтверждено также 78 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 30 750 случаев. Активным носителем коронавируса в регионе в настоящее время является 3071 человек.