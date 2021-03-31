Москва, 31 марта, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Минфин РФ подсадил на долговую иглу не только федеральный бюджет, но и регионы. Так прокомментировал прогноз Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) доктор экономических наук Никита Кричевский в своём телеграм-канале:

Иван Шилов ИА REGNUM Бюджет

«Сейчас в стране нарисовались сразу девять регионов, по уровню долговой нагрузки находящихся в опасной зоне. А в Хакасии местный закон о бюджете (долговая нагрузка превышает 100% уровня собственных доходов) и вовсе отменён тамошним судом.

Проблема не в том, что долгов много. Проблема в том, что долги краткосрочные, коррупционные, дорогие и взяты «на пельмени», то есть проедены. Что думает Минфин о рисках бюджетного кризиса? Минфин считает, что всё хорошо. Меры для ускорения доведения в бюджеты целевой поддержки предприняты, соглашения по субсидиям и иным трансфертам заключены.

Минфин в своё оправдание наверняка приведёт в пример Китай, где внутренний долг превышает 300% ВВП. Разница в том, что в Китае регионы берут кредиты на развитие, а у нас, благодаря Минфину, на прокорм».

Как сообщало ИА REGNUM, о бюджетном кризисе в регионах РФ сказано в прогнозе, который обнародовали «Известия» со ссылкой на Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Из него следует, что как минимум девять регионов находятся в «красной зоне», причем у трех из них (Удмуртии, Хакасии и Мордовии) показатели зашкаливают.