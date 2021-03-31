Вашингтон, , 11:12 — REGNUM Помощник главы Государственного департамента по Западным Балканам Мэттью Палмер 30 марта заявил, что переговоры о вступлении Северной Македонии и Албании в Евросоюз должны начаться как можно скорее.

В интервью для «Голоса Америки» (СМИ: ин. агент) на македонском языке представитель Госдепа заявил:

«Мы ощущаем срочность момента. Мы считаем, что Северная Македония и Албания заслуживают проведения межправительственной конференции и формального открытия переговоров о вступлении. Мы очень хотим увидеть, как это произойдет в этом году».

Говоря о противостоянии Северной Македонии и Болгарии Палмер подчеркнул, что в США не хотят, чтобы один партнер по НАТО угрожал другому. Также дипломат осудил бойкот и блокирование работы парламента Северной Македонии оппозицией.

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