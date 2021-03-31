Вашингтон, 31 марта 2021, 11:12 — REGNUM Помощник главы Государственного департамента по Западным Балканам Мэттью Палмер 30 марта заявил, что переговоры о вступлении Северной Македонии и Албании в Евросоюз должны начаться как можно скорее.
В интервью для «Голоса Америки» (СМИ: ин. агент) на македонском языке представитель Госдепа заявил:
Говоря о противостоянии Северной Македонии и Болгарии Палмер подчеркнул, что в США не хотят, чтобы один партнер по НАТО угрожал другому. Также дипломат осудил бойкот и блокирование работы парламента Северной Македонии оппозицией.
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