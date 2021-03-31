Москва, , 11:07 — REGNUM За минувшие сутки в России выявили 8275 случаев заражения коронавирусом, сообщает 31 марта оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За сутки от ковида скончались 408 пациентов, 10 176 человек справились с инфекцией и были выписаны. Среди регионов по числу новых заражений лидируют Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье.

Отмечается, что всего в стране с начала распространения вируса подтверждено инфицирование 4 545 095 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области до 30 апреля продлили действие указа о режиме повышенной готовности из-за пандемии коронавируса.