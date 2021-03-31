Сеул, , 11:15 — REGNUM Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) 15 января передал южнокорейской стороне документы, необходимые регистрации в стране вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом пресс-атташе российского посольства Ольга Глотова сообщила 31 марта.

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Глотова прокомментировала сообщения ряда южнокорейских СМИ о том, что Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов Республики Корея якобы не получило документы для регистрации препарата.

«РФПИ ранее проинформировал посольство России в Республике Корея, что 15 января этого года передал весь пакет документов местному регулятору», — сообщила она ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля глава Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний (KDCA) Чон Ын Гён заявила, что российскую вакцину «Спутник V» власти рассматривают как один из вариантов для дополнительных закупок.

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