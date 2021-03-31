Пермь, , 11:06 — REGNUM В Пермском крае решено продлить действие программы модернизации систем теплоснабжения до 2023 года, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Инициатором стал губернатор Дмитрий Махонин. По его поручению произведён дополнительный отбор муниципальных образований на участие в краевой программе. На 2021 год отобрано 16 заявок.

«Есть четкое понимание, что один на один с проблемой обветшания тепловых сетей муниципалитеты бросать нельзя, поэтому мы продлили действия региональной программы и начали разработку проектно-сметной документации для тех территорий, которые планируем включить в программу 2022−2023 гг. В небольших населенных пунктах в первую очередь мы должны переходить на распределительную генерацию и небольшие энергоемкие котельные», — подчеркнул глава региона.

В 2021 году реконструкции подвергнут газовую котельную в поселке Красный Восход Пермского муниципального района и построят модульную котельную в поселке Сосново Чайковского городского округа, а также дополнительно разработают проектно-сметную документацию для строительства и реконструкции 14 котельных в Гремячинском, Кизеловском, Кунгурском и Чернушинском городских округах, Куединском и Частинском муниципальных округах, в Пермском муниципальном районе, в ЗАТО Звездный. Объем финансирования составит 68,6 млн рублей: 95% — это средства краевого бюджета, а 5% — муниципальных бюджетов. В первую очередь краевые средства получают территории, где системы теплоснабжения имеют наибольший износ.

Кроме «дополнительных» объектов, в 2021 году по краевой программе модернизации систем теплоснабжения построят две котельные, модернизируют одну котельную, разработают проектно-сметную документацию в шести муниципалитетах. На реализацию краевой программы в 2021 году выделяют более 310 млн рублей.