Омск, , 11:06 — REGNUM За сутки в Омской области жертвами коронавирусной инфекции стали три человека. Об этом ИА REGNUM сообщили 31 марта в областном оперштабе.

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За весь период пандемии в регионе скончались 1325 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в Омской области выявлено 43 776 носителей SARS-CoV-2, выздоровели 35 867 человек.

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