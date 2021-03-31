Ижевск, , 11:05 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на утро 31 марта выявили 78 новых носителей коронавируса. Накануне было подтверждено также 78 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 30 750 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

В числе новых носителей инфекции — двое детей в возрасте до 14 лет и 19 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 76 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 27 294 человека. 385 жителей Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне было зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом в регионе, за минувшие сутки скончались три человека.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время является 3071 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 30 марта прививку от коронавируса сделали 43 353 человека в Удмуртии. Второй компонент препарата получили 31 523 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

Читайте также: В Удмуртии вакцинировались от коронавируса более 43 тыс. человек