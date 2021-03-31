Самара, , 11:06 — REGNUM Строительство нескольких медицинских учреждений планируют закончить в текущем году в Самарской области. Об этом 31 марта сообщил глава Самарской области Дмитрий Азаров в эфире ГТРК «Самара».

По его словам, в 2021 году планируется завершить строительство и ввести в эксплуатацию инфекционный корпус Сызранской горбольницы №2 на 100 коек. В текущем году планируется начать возведение новой поликлиники в поселке Волгарь Самары (на 700 посещений в смену). Это строительство начнется в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Начинается реконструкция Нефтегорской ЦРБ. Эти работы планируется завершить в следующем году, заявил Азаров.

Глава региона отметил, что будет завершено возведение модульных приемно-диагностических сортировочных отделений для больных с COVID-19 в г. Самаре и г. Тольятти.

«Федеральное медико-биологическое Агентство также новый корпус своей поликлиники строит», — напомнил Азаров.

Он отметил, что начинается строительство нового корпуса Самарской областной детской инфекционной больницы.

«Уверен, что новому онко-гематологическому корпусу детской больницы имени Ивановой также добьемся решения и приступим к строительным работам уже в текущем году», — подчеркнула Азаров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Самарская область в 2021 году из федерального бюджета на возведение нового корпуса областной детской инфекционной больницы получит 147 млн рублей.