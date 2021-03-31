Москва, , 11:04 — REGNUM Заместитель руководителя аппарата генерального директора ПАО «ФосАгро» Борис Левин принял участие в Экспертной сессии Российской академии наук (РАН) по стратегии низкоуглеродного развития России.

В конференции, организованной РАН, приняли участие министр экономического развития РФ Максим Решетников, президент РАН Александр Сергеев, академики РАН, представители бизнеса и администраций субъектов РФ.

Александр Сергеев обозначил научное, экономическое и политэкономическое значение вопросов низкоуглеродного развития страны.

«Вопросы стали впрямую в повестку дня. Наука сейчас на острие помощи в том, чтобы разобраться и предложить какие-то решения для экономики страны. Чтобы мы обеспечили в будущем наше устойчивое развитие», — отметил Александр Сергеев.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников поставил перед РАН глобальную задачу — создать единую систему мониторинга поглощения углекислого газа экосистемами. Концепцию системы мониторинга он предложил обсудить с Минприроды и Россельхозом и представить на рассмотрение в Правительство РФ.

«Проект должен быть не просто научного обеспечения, а научно-технологический с применением новых технологий, с отработкой методов дистанционного мониторинга, с использованием, в том числе, информации космических группировок, системный большой проект на всю страну, который бы интегрировал данные, подходы, технологии, информацию, организационные методы наведения порядка в нашем лесном кадастре. Признание на международном уровне результатов этого мониторинга было бы крайне востребовано», — отметил министр.

Разработка единой системы мониторинга лесоклиматических проектов может быть заложена в проект федерального закона о проведении эксперимента в Сахалинской области вместе с созданием условий для внедрения низкоуглеродных технологий и методикой учета выбросов и поглощения парниковых газов регионами.

Подготовку этого законопроекта осуществляет Минэкономразвития России с участием Сахалинской области, профильных ведомств, бизнес-сообщества и экспертов. Академик РАН, научный руководитель Сибирского федерального университета Евгений Ваганов выступил с докладом «Стратегия низкоуглеродного развития и экономико-экологические проблемы лесопользования». По его словам, академической науке в России предстоит выработать четкую методику оценки лесных ресурсов.

«Здесь нужно сочетание использования данных по полигонам, данных наземных станций — отметил Евгений Ваганов. — Не менее важная задача — использование дистанционных данных. Для территории России без этого не обойтись».

Заместитель руководителя аппарата генерального директора ПАО «ФосАгро» Борис Левин в своем выступлении выделил Климатическую стратегию компании, утвержденную в 2020 году, в которую включен анализ климатических рисков, цели снижения выбросов парниковых газов и план низкоуглеродного перехода.

Подготовлена к рассмотрению концепция учета внутренней цены углерода при оценке эффективности инвестиционных проектов.

«Заключен договор о поставке электроэнергии, выработанной на гидроэлектростанциях Кольского полуострова, — сообщил Борис Левин. — В 2021 году Кировский филиал АО «Апатит» получит более 320 млн кВт*ч электроэнергии с практически нулевым углеродным следом. В результате около 20% продукции горно-обогатительного производства будет выпускаться с использованием «зеленой» электроэнергии».

По словам Бориса Левина, «сегодня важно изучать системы компенсаций выбросов углерода для достижения климатических целей; разрабатывать механизмы их верификации и добиваться признания иностранными партнерами».

«Мы нацелены на реализацию таких проектов совместно с научными учреждениями, во главе с Российской Академией Наук, и профессиональным сообществом, — заявил Борис Левин. — Вместе с тем, уверен, что они будут эффективнее при условии оказания поддержки со стороны государства, как это происходит за рубежом». Компания анализирует изменения во внешней регуляторной среде в области климатической повестки, такие как Европейская зеленая сделка.

«Мы уже понимаем, что трансграничное углеродное регулирование будет введено. Но по-прежнему существует множество «развилок» и неясностей», — отметил Борис Левин.

В этой связи работа, которая ведется Минэкономразвития, представляется эксперту очень важной. Но при этом, по мнению Бориса Левина, необходимо, чтобы результаты инвентаризации выбросов парниковых газов, а также реализации климатических проектов имели высокие шансы на признание в ЕС.

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