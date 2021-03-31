Ульяновск, , 11:03 — REGNUM В Ульяновской области до 30 апреля продлили действие указа о режиме повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. Об этом губернатор Сергей Морозов сообщает на своей странице в «Фейсбуке».

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По его словам, соответствующие изменения внесены в указ. Кроме того, в новой редакции документа «все действующие ограничения продлены до 30 апреля».

Региональные власти подчёркивают, что в Ульяновской области ужесточат контроль за соблюдением санитарно-эпидемических мер в социальных учреждениях, в магазинах и общественных местах. Сергей Морозов заявил, что это «приоритетная задача» на предстоящий месяц, о выполнении которой члены правительства будут отчитываться ежедневно.

Напомним, ранее в Ульяновске чиновники заявили, что усилены дезинфекционные мероприятия в общественном транспорте, где ранее установили рециркуляторы для обеззараживания воздуха.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области сделано более 779,2 тыс. тестов на новую коронавирусную инфекцию, из 744 тыс. обследованных заражение SARS-CoV-2 подтверждено у 50 824 человек.

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