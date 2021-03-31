Москва, , 11:02 — REGNUM Вопрос отнесения вторичного жилья к классу «зелёного» в рамках работы над концепцией предоставления «зелёной» ипотеки требует проработки. Об этом 31 марта заявили в пресс-службе Банка России.

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«Это может быть сделано как в рамках обеспечения его реконструкции, так и в рамках его оценки и признания соответствующим стандартам «зелёного» строительства», — пояснили в беседе с ТАСС в финансовой организации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее координатор экспертно-аналитического центра Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Алексей Поплавский заявил, что «зелёная» ипотека должна стимулировать производство более экологичных материалов и строительство объектов, обладающих улучшенными характеристиками. По его словам, успех этого эксперимента, проводимого Центральным банком РФ в 2021 году, будет зависеть теперь от качества его реализации.