Омск, , 11:01 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области подтверждено 93 случая заражения коронавирусом, за весь период пандемии — 43 776. Об этом ИА REGNUM сообщили 31 марта в оперативном штабе региона.

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За всё время в Омской области выздоровели 35 867 человек, в том числе за последние сутки COVID-19 победили 204 омича.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта в регионе выявили 99 носителей коронавируса, список выздоровевших пополнился 203 фамилиями.

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