Калуга, , 11:39 — REGNUM В Калуге работница клининговой компании подозревается в хищении ювелирных изделий из дома клиентки на сумму более 280 тысяч рублей. Об этом 31 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управления МВД России.

Как пояснила полицейским потерпевшая, отсутствие украшений она обнаружила случайно, осмотрев шкатулку, где они хранились. По версии правоохранителей, ранее судимая 36-летняя местная жительница во время уборки квартиры заказчицы неоднократно похищала из шкатулки различные ювелирные украшения, которые впоследствии сдавала в ломбарды.

По факту кражи были возбуждены четыре уголовных дела. Расследование продолжается. Подозреваемой грозит до двух лет лишения свободы

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