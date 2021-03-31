Калуга, , 11:04 — REGNUM Троллейбусное движение в Калуге было открыто в 1956 году. Первыми маршрутами стали маршрут №1 «Вокзал-площадь Ленина» и маршрут №2 «Комбинат СДВ — площадь Ленина». На день открытия движения в хозяйстве имелось 10 машин.

Управление калужского троллейбуса отметило 65-летний юбилей Пресс-служба Городской думы Калуги

Сегодня, как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, Управление калужского троллейбуса (УКТ) обеспечивает пассажирским транспортом весь город, обслуживает 11 троллейбусных и 30 автобусных городских маршрутов общей протяженностью более тысячи километров, ежемесячно перевозит более 3 миллионов пассажиров.

30 марта на торжественном собрании работников предприятия поздравил глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

«За прошедшие 65 лет менялись эпохи, изменился политический строй, но калужский троллейбус стал неотъемлемой частью нашего города, без него уже невозможно представить нашу жизнь — подчеркнул в своём выступлении Юрий Моисеев. — Управление калужского троллейбуса выстояло в трудные 90-е годы, у руководства и работников хватило мудрости, сил и терпения, чтобы сохранить уникальное предприятие. Сейчас УКТ успешно развивается, внедряются новые технологии, такие как навигационные системы и автоматическая оплата проезда, пусть и не так быстро, как хотелось бы, но обновляется парк техники. От всей души благодарю сотрудников калужского троллейбуса за их напряжённый, важный и ответственный труд. Желаю вам успешно реализовать все намеченные проекты, крепкого здоровья и благополучия, новых трудовых успехов и достижений!».

Работники и ветераны предприятия были награждены благодарственными письмами и почётными грамотами, также их ждал праздничный концерт.