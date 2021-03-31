Калуга, 31 марта, 2021, 11:04 — ИА Регнум. Троллейбусное движение в Калуге было открыто в 1956 году. Первыми маршрутами стали маршрут №1 «Вокзал-площадь Ленина» и маршрут №2 «Комбинат СДВ — площадь Ленина». На день открытия движения в хозяйстве имелось 10 машин.

Пресс-служба Городской думы Калуги Управление калужского троллейбуса отметило 65-летний юбилей

Сегодня, как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, Управление калужского троллейбуса (УКТ) обеспечивает пассажирским транспортом весь город, обслуживает 11 троллейбусных и 30 автобусных городских маршрутов общей протяженностью более тысячи километров, ежемесячно перевозит более 3 миллионов пассажиров.

30 марта на торжественном собрании работников предприятия поздравил глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

Пресс-служба Городской думы Калуги Управление калужского троллейбуса отметило 65-летний юбилей

«За прошедшие 65 лет менялись эпохи, изменился политический строй, но калужский троллейбус стал неотъемлемой частью нашего города, без него уже невозможно представить нашу жизнь — подчеркнул в своём выступлении Юрий Моисеев. — Управление калужского троллейбуса выстояло в трудные 90-е годы, у руководства и работников хватило мудрости, сил и терпения, чтобы сохранить уникальное предприятие. Сейчас УКТ успешно развивается, внедряются новые технологии, такие как навигационные системы и автоматическая оплата проезда, пусть и не так быстро, как хотелось бы, но обновляется парк техники. От всей души благодарю сотрудников калужского троллейбуса за их напряжённый, важный и ответственный труд. Желаю вам успешно реализовать все намеченные проекты, крепкого здоровья и благополучия, новых трудовых успехов и достижений!».

Пресс-служба Городской думы Калуги Управление калужского троллейбуса отметило 65-летний юбилей

Работники и ветераны предприятия были награждены благодарственными письмами и почётными грамотами, также их ждал праздничный концерт.