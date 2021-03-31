Москва, , 10:57 — REGNUM Руководству Челябинской области не стоит забывать о малом и среднем бизнесе. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Количество малых предприятий в регионе на протяжении последних лет снижается. Хотелось бы порекомендовать региону с особым вниманием подойти к поддержке этого сектора», — отметила председатель Совфеда.

Она также добавила, что если в городе работают замечательные заводы, но нет парикмахерских, то вряд ли люди будут стремиться там жить.

Как сообщало ИА REGNUM, с 29 по 31 марта проходят Дни Челябинской области в Совете Федерации.