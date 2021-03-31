Ярославль, 31 марта, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Дзержинский районный суд Ярославля вынес приговор пяти россиянам, обвинённом в организации незаконного пребывания в России жителей Филиппин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

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«Судом установлено, что участники преступной группы лиц вступили друг с другом в сговор, направленный на организацию незаконного пребывания граждан Республики Филиппины в Российской Федерации путём незаконного оформления им приглашений в качестве высококвалифицированных специалистов», — сообщили в суде.

«Клиентами» преступной группы стали филиппинцы, которые уже работали в России, но у которых истекал срок пребывания. Продление законного пребывания на три года стоило для них 3,5 тысячи долларов. Преступникам помогал человек, обладающий связями с работниками российских заграничных консульских учреждений МИД России в Финляндии. Группа создавала видимость выезда и въезда в Россию иностранцев через Финляндию, что давало возможность продлить пребывание в стране.

Преступники создали юридическое лицо, которое выдавало фиктивные приглашения якобы высококвалифицированным специалистам. Группа занималась подделкой миграционных карт, уведомлений о прибытии и проставлении фиктивных отметок о пересечении границы Российской Федерации.

Как следует из приговора суда, преступники по доказанным эпизодам смогли незаконно заработать почти 10 миллионов рублей.

В период времени с мая 2016 года по март 2019 года были оформлены документы для 44 граждан Республики Филиппины. Расследованием уголовного дела занималось ФСБ. Двое членов группы заключили соглашение со следствием. Приговор им был вынесен еще в октябре 2020 года. Они получили 2 года и 1 год 10 месяцев лишения свободы.

Ещё пять членов группы осуждены на сроки от 1 года 3 месяцев до 1 года 6 месяцев в колонии общего режима, двое получили условные сроки.