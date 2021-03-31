Минск, , 10:59 — REGNUM Уголовное дело в отношении 12 человек, обвиняемых в организации в период с августа по ноябрь 2020 года в Минске грубо нарушающих общественный порядок групповых действий, направила в Минский городской суд для определения подсудности генпрокуратура Белоруссии. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба белорусской прокуратуры.

«Генеральная прокуратура направила в Минский городской суд для определения подсудности уголовное дело в отношении 12 граждан, которым инкриминирована организация в период с августа по ноябрь 2020 года в Минске групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы учреждений и транспорта», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в числе обвиняемых — экс-ассистент кафедры одного из вузов, 1979 года рождения, а также молодые люди, 1996−2001 года рождения, включая студентов минских университетов.

Кроме того, указывается, что бывший ассистент в некоторых случаях координировала действия участников протестов в части их перемещения и минимизации задержаний, а также сообщало о место нахождении правоохранителей с целью «собрать больше людей и идти срывать занятия».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта глава польской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Барбара Бартусь направила открытое письмо председателю этой организации Питеру Боунессу, в котором затронула тему арестов руководителей Союза поляков Белоруссии.