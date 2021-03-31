Алабама, США, , 10:55 — REGNUM Фейковые аккаунты в социальной сети Twitter хвалят компанию Amazon за условия труда. Об этом сообщило ВВС.

По данным СМИ, в социальной сети единовременно появилась масса публикаций с поддержкой Amazon. Они были отправлены с зарегистрированных несколькими днями ранее аккаунтов. Имена этих «работников» начинались одинаково — с дескриптора @AmazonFC.

Ранее несколько тысяч сотрудников Amazon высказались, что хотят создать профсоюз из-за плохих условий труда. Рабочие компании обвинили владельцев компании в том, что те препятствовали проведению голосования в пользу создания объединения.

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