, 10:54 — REGNUM Вмешательство других государств в ситуацию в Белоруссии недопустимо, заявил российский президент Владимир Путин во время видеоконференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«При обсуждении обстановки в Белоруссии Владимир Путин отметил недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела суверенного государства», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале страны ЕС продлили санкции в отношении белорусского руководства, включая президента страны Александра Лукашенко. Ограничения были после протестов в Белоруссии — «за насильственные репрессии и запугивание мирных демонстрантов, членов оппозиции и журналистов». В ответ на это Лукашенко 30 марта также ввёл ограничения против этих стран.

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