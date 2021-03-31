Провиденс, США, , 10:54 — REGNUM Филиппинский молекулярный биолог разрабатывает дрожжевую вакцину от COVID-19 и его штаммов, сообщает телеканал ABS-CBN.

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По словам члена исследовательской группы OCTA, преподавателя биологии и теологии в колледже Провиденс в США Никанора Аустриако, учёные разрабатывают две версии вакцины, одна — против исходного штамма, вторая — против южноафриканского и бразильского.

Он отметил, что генетически модифицированные дрожжи создают спайковый белок вируса SARS-CoV-2, чтобы вызвать иммунный ответ.

«Сейчас мы проводим испытания, чтобы понять, насколько хорошо это происходит», — добавил ученый.

Как сообщало ИА REGNUM, ученые пришли к выводу, что SARS-CoV-2, скорее всего, передался человеку от летучих мышей. Уточняется, что вероятность утечки вируса из лаборатории крайне мала. Также выдвинута гипотеза, что коронавирус распространился через замороженные продукты.

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