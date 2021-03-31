Санкт-Петербург, 31 марта, 2021, 10:57 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге стартовала программа модернизации первичного звена здравоохранения города на 2021−2025 годы. В ходе ее реализации повысятся доступность и качество оказания первичной медико-санитарной помощи горожанам. Об этом 31 марта сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

Дарья Драй ИА REGNUM Палата реабилитации

Так, за четыре года в городских поликлиниках планируется провести ремонт, переоснастить их новым оборудованием, ликвидировать кадровый дефицит, внедрить новые модели медицинской организации — стандарты «бережливой поликлиники», обеспечить приоритет профилактики при оказании медицинской помощи.

«Общий объем выделяемых средств до 2025 года составит более 21 млрд рублей. Обеспечение Программы будет осуществляться за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету города (48%) и бюджета Санкт-Петербурга (52%)», — отметили в комздраве.

На 2021 год заложено 3,8 млрд рублей, на эти средства в 2021 году будет проведен капремонт на 78 объектах — Приморского (11), Пушкинского (10), Невского (9), Кировского и Фрунзенского (7), Василеостровского и Красносельского (6), Красногвардейского, Московского и Петроградского (4), также Адмиралтейского (3) районов. По одному объекту отремонтируют в Калининском, Выборгском, Колпинском, Петродворцовом и Кронштадтском районах. Помимо этого, будет приобретено 1169 единиц медицинского оборудования.