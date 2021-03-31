Лос-Анджелес, США, , 10:52 — REGNUM Исполнительный продюсер сериала «М.О.Д.О.К» по комиксам Marvel Джордан Блюм выложил в сеть названия эпизодов первого сезона. Публикацию он разместил 31 марта на своей странице в Twitter.

Блюм обратил внимание подписчиков, что название каждой серии является отсылкой к обложкам классических комиксов Marvel про этого суперзлодея. Производством сериала занимается онлайн-кинотеатр Hulu, его премьера запланирована на 21 мая 2021 года.

https://twitter.com/BlumJordan/status/1377026968865009664

Напомним, аббревиатура М.О.Д.О.К расшифровывается как «Мобильный Организм Для Организации Катастроф». В комиксах суперзлодей, страдающий манией величия, появился в результате эксперимента ученых организации АИМ (Авангардные идеи механизмов).

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