Тирасполь, , 10:52 — REGNUM В ходе 1667 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 404 случая заражения коронавирусом. Об этом 31 марта сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике SARS-CoV-2 выявили у 40 586 человек. Из них победили инфекцию 35 276 человек, в том числе за последние сутки — 444.

Всего в ПМР зафиксировали 899 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе в течение последних суток скончались десять человек. Сообщается, что у пациентов были сопутствующие хронические заболевания.

За предыдущие сутки в Приднестровье провели 228 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 118 случаев заражения коронавирусом. Выздоровевшими врачи признали 505 человек.

Стоит отметить, что в Приднестровье с 29 марта начали прививать медиков от COVID-19 препаратом, произведенным AstraZeneca. В республике действуют 11 пунктов вакцинации.

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