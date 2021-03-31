Санкт-Петербург, , 11:03 — REGNUM В июле 2021 года должен начаться ремонт одной из крупнейших транспортных магистралей Санкт-Петербурга — Пискарёвского проспекта, проходящего от Свердловской набережной до Муринской дороги. Его протяженность составляет 8,95 км, вдоль него располагаются школы, библиотеки, Клиническая инфекционная больница им. С. П. Боткина, Клиническая больница им. Петра Великого, несколько парков и скверов.

Автомобильный поток Дарья Драй © ИА REGNUM

«Адрес входит в перечень объектов, ремонтируемых в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Финансирование работ осуществляется за счет средств федерального бюджета», — сообщили 31 марта в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

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В рамках ремонтных работ будет заменено асфальтобетонное покрытие проезжей части, восстановлены покрытие тротуаров, газоны и нанесена новая разметка. Ремонт пройдет поэтапно, без полного закрытия движения по проспекту. Стоимость работ составит более 679 млн рублей, завершение ремонта запланировано до конца текущего года. Генеральной подрядной организации выбрано АО «ВАД».

Как уже сообщалось, Пискаревский проспект и ряд других магистралей отремонтируют по новой технологии объемно-функционального проектирования, которая дает возможность подобрать состав асфальтобетонной смеси с учетом интенсивности движения и грузонапряженности.

В 2019—2020 годах таким методом отремонтировали Выборгское шоссе до границы с Ленобластью, Октябрьскую набережную, Малоохтинский и Северный проспекты. В 2021 году в список попали 12 адресов, среди них Обуховская набережная, проспект Обуховской Обороны, Пискаревский проспект, Арсенальная улица и проспект Энгельса.

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