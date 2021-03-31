Севастополь, , 10:49 — REGNUM На должность уполномоченного по правам человека в Севастополе переизбран Павел Буцай, решение принято депутатами Заксобрания города 30 марта. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

Кандидатуру Буцая на должность омбудсмена внес губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова кандидатуру поддержала. Всего на должность омбудсмена претендовали четыре человека.

Решение большинством голосов принято сегодня депутатами Законодательного Собрания Севастополя.

Отметим, что Павел Буцай занимает пост уполномоченного по правам человека в Севастополе с ноября 2015 года.