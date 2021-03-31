Ростов-на-Дону, , 10:48 — REGNUM Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону» объявило тендер по выбору подрядчика для строительства общеобразовательной школы в микрорайоне «ЮФУ» в Ростове-на-Дону. Начальная цена аукциона превышает 1,5 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Строить здание под общеобразовательную организацию планируют в границах улиц Зорге, Мильчакова, Благодатная. Итоги торгов подведут 6 апреля 2021 года.

Максимальная цена контракта — 1 590 321 000 рублей. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе составит 5% от начальной цены — 79 516 050 рублей.

«Финансирование осуществляется за счет средств бюджета города Ростова-на-Дону (в том числе субсидий, поступающих в бюджет города из областного бюджета)», — отмечается в документации.

Выполнить работы должны за 28 месяцев — до 30 октября 2023 года.

Напомним, школа будет одной из самых крупных в городе. Она спроектирована из расчёта на 1650 человек. многофункциональный центр с различными мастерскими.