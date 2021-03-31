Нью-Дели, , 10:48 — REGNUM Индийское подразделение Volkswagen представило для авторынка Индии новый среднеразмерный внедорожник Taigun. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что продажи модели на индийском авторынке начнутся в ближайшие месяцы. Конкурентами модели станут Hyundai Creta, Tata Harrier, MG Hector, Kia Seltos и новый Skoda Kushaq.

Volkswagen Taigun построен на платформе MQB A0 IN, которая также используется в Skoda Kushaq. Впервые Taigun был представлен на Auto Expo 2020 более года назад. Серийная модель кроссовера почти не отличается от прототипа.

Новинка оснащаться бензиновым двигателем с турбонаддувом объемом 1,0 л и 1,5-литровым бензиновым турбомотором, которые сочетаются с механической или автоматической коробкой передач.

Напомним, в России начался приём заказов на Volkswagen Polo в специальной версии Football Edition, которая приурочена к предстоящему чемпионату Европы по футболу.

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