Брянск, , 10:48 — REGNUM Управление автомобильных дорог Брянской области возглавил Иван Вазюля, сообщили 30 марта корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Дорожной отрасли он посвятил всю свою трудовую жизнь.

Иван Вазюля в 1985 году окончил с отличием Ряжский дорожный техникум Рязанской области по специальности техник-строитель по строительству и эксплуатации автомобильных дорог. В 2011 году окончил Брянскую государственную инженерно-технологическую академию по специальности автомобильные дороги и аэродромы.

С 2009 года Иван Вазюля дважды избирался в Климовский районный Совет народных депутатов. В 2017 году стал главой Климовского района Брянской области.