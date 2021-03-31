Ташкент, , 10:46 — REGNUM В Узбекистане ужесточили ответственность за публичное оскорбление президента республики. Соответствующий закон опубликован 31 марта агентство «УзА».

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев одобрил поправки в Уголовный кодекс республики и кодекс об административной ответственности. Документ подписан главой государства 30 марта.

Среди прочего внесены поправки в ч. 3, ст. 158 УК Узбекистана («Посягательства на президента Республики Узбекистан»). В статью добавлено обстоятельство об ответственности за оскорбление президента через интернет.

Нарушение этого закона наказывается исправительными работами до трех лет или ограничением свободы до двух до пяти лет или лишением свободы до пяти лет.

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