Майами, США, , 10:43 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем США Фрэнсисом Тиафо в четвёртом круге турнира в Майами. Встреча, продолжавшаяся 1 час 32 минуты, завершилась со счётом 6:4, 6:3.

Медведев 11 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки, и реализовал 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника ни одного эйса, ни одной ошибки на подаче и 1 из 3 брейков.

В четвертьфинале турнира Медведев сыграет с испанским теннисистом Роберто Баутистой-Агутом.

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