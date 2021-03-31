Ереван, , 10:47 — REGNUM Указ о назначении Андраника Симоняна заместителем директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении подписал армянский президент Армен Саркисян. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба президента республики.

При этом 26 марта Симонян был назначен заместителем главы Следственного комитета Армении, однако 31 марта указом премьер-министра страны Никола Пашиняна освобожден от данной должности.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия имеет хорошие отношения как с Арменией, так и с Азербайджаном.