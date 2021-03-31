Москва, , 10:42 — REGNUM Несмотря на то, что резких запретов на объем выпиваемого в день кофе не существует, этот напиток следует употреблять с осторожностью. В частности, кофе не рекомендуют при заболеваниях желудочно-кишечного тракта (язвенной болезни или обострении гастрита), поскольку он оказывает некоторое раздражающее действие. Об этом сообщила главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

Также осторожность при употреблении этого напитка должны соблюдать люди, у которых есть предрасположенность к повышению артериального давления и с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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При этом допустимой нормой в день является одна-две чашки не крепкого кофе с молоком, подчеркнула специалист.

«Некоторые эксперты предлагают ограничивать кофеин — употреблять не более 3 мг кофеина на один килограмм массы тела, — добавила в беседе с РИА Новости Стародубова. — Это значит, что при массе тела 70 кг можно себе позволить не более 210 мг кофеина, то есть не более 5−6 чашек черного чая или трёх маленьких эспрессо в день».

Как сообщало ИА REGNUM, по словам диетологов, кофе — это тот напиток, употребление которого лучше уменьшить, чтобы избавиться от мешков под глазами.

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