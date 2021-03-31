Ростов-на-Дону, , 10:42 — REGNUM В Республике Калмыкия скончался ещё один пациент с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 31 марта.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

С начала пандемии жертвами коронавируса стали 315 жителей Калмыкии.

ИА REGNUM напоминает, что всего в Калмыкии зарегистрировано почти 20 тысяч случаев заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калмыкии скончался ещё один ковид-пациент