Москва, , 10:42 — REGNUM Рекультивация городской свалки Челябинска будет закончена в 2021 году. Об этом заявил губернатор региона Алексей Текслер в ходе часа субъекта в Совете Федерации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Возвращаем в оборот земельные участки, занятые городскими свалками. В этом году завершим рекультивацию челябинской, на очереди — свалки в Магнитогорске, Златоусте и Троицке», — сказал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, рекультивация свалки Челябинска началась в 2019 году. А закрыли её в сентябре 2018 года.