Элиста, , 10:40 — REGNUM В Республике Калмыкия вырос суточный прирост носителей коронавирусной инфекции. Так, положительный результат теста на вирус SARS-CoV-2 получили 29 человек, сообщает региональный оперштаб 31 марта. Это на четыре случая заражения больше, чем днём ранее.

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Число пациентов с COVID-19, которым потребовалась госпитализация, сократилось до 289 человек. В тяжёлом состоянии находятся 12 заболевших. Режим самоизоляции продолжают соблюдать 763 жителя республики.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрирован 19 981 случай заражения коронавирусом. Успешно прошли лечение и выздоровели 19 094 пациента.

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