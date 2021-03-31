Тбилиси, , 10:45 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 31 947 исследований на SARS-CoV-2 выявили 616 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 31 марта опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 281 761 человека, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 273 167 победили инфекцию, в том числе 268 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 3778 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе пятеро скончались в течение последних суток. В стационаре проходят лечение 1674 пациента, в оборудованных гостиницах — 261. На карантине находится 270 человек.

Согласно официальным данным на 30 марта, в Грузии в результате 30 751 исследований выявили 673 носителя SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 298 человек.

Стоит отметить, что в Грузии 15 марта начали прививать население от COVID-19 вакциной AstraZeneca. С 30 марта в стране также стали использовать для вакцинации препарат от Pfizer.

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