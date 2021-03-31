Екатеринбург, , 10:41 — REGNUM Полиция завершила расследование уголовного дела по факту ДТП в Екатеринбурге с двумя погибшими. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил глава пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых.

По версии полиции, водитель Lexus находился в состоянии опьянения и вёл автомобиль с превышением скорости по одной из центральных улиц города. При повороте налево он сбил пешехода-женщину, и позже, не справившись с управлением, наехал на бордюр, после чего врезался в опору линии электропередач. После этого машина загорелась. От полученных травм скончались не только пешеход, но и женщина-пассажир.

«Преступления, предусмотренные частями 4 и 6 статьи 264 УК РФ отнесены к категории тяжких преступлений, наказание за которые законодателем ужесточено в пределах от 5 до 12 лет и от 8 до 15 лет лишения свободы, соответственно», — сказал Горелых.

Дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл ранним утром 8 марта 2020 года.

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