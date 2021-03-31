Волгоград, 31 марта 2021, 10:42 — REGNUM Лабораторию по производству синтетического наркотика обнаружили сотрудники УФСБ в одном из гаражей в Волгограде, сообщили ИА REGNUM 30 марта в пресс-службе ведомства.
По подозрению в незаконном производстве наркотиков задержан местный житель. В арендуемом гараже он хранил химические реактивы и лабораторное оборудование. Оперативники изъяли произведённый им синтетический наркотик массой более 0,9 кг.
Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.