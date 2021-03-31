Таллин, , 10:38 — REGNUM Правительство Эстонии приняло решение продлить введенные для предотвращения распространения коронавируса ограничения до 25 апреля включительно. Об этом говорится в сообщении канцелярии кабинета министров страны. Отмечается, что это не последний срок: в зависимости от эпидемиологической ситуации правительство может продлить ограничения еще.

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Решение о будущем ограничений будет приниматься каждые две недели.

«Мы взяли под контроль стремительное распространение заболевания, вызванное британским штаммом. Однако нам нельзя терять бдительность, поскольку цифры заболеваемости еще в процессе стабилизации, и уменьшения количества нуждающихся в стационарном лечении людей следует ждать с небольшой отсрочкой», — заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Она также признала, что ситуация в больницах по-прежнему тяжелая. Сегодня из-за коронавируса в больницах находится 710 человек. «Впереди еще один тяжелый месяц. Прошу всех жителей Эстонии вместе его перетерпеть», — призвала она сограждан.