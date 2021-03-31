Киев, 31 марта 2021, 10:40 — REGNUM В Киеве задерживаются пригородные поезда и поезда дальнего следования, которые идут через станцию Дарница. Об этом написал глава филиала «Пассажирская компания» АО «Укрзализныця» Александр Перцовский 31 марта на своей странице в социальной сети Facebook.
Он отметил, что из-за кражи кабеля на станции выведен из строя светофор.
Всего задержка коснулась пяти поездов дальнего следования и трёх электричек.
Напомним, в марте 2020 года похожий случай произошёл в Одесской области Украины.
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