Киев, , 10:40 — REGNUM В Киеве задерживаются пригородные поезда и поезда дальнего следования, которые идут через станцию Дарница. Об этом написал глава филиала «Пассажирская компания» АО «Укрзализныця» Александр Перцовский 31 марта на своей странице в социальной сети Facebook.

Он отметил, что из-за кражи кабеля на станции выведен из строя светофор.

«Прежде всего — безопасность, поэтому движение замедленно. Поезда дальнего следования, по возможности, будут догонять задержку. Прогноз на восстановление — до 2-х часов», — сказано в сообщении.

Всего задержка коснулась пяти поездов дальнего следования и трёх электричек.

Напомним, в марте 2020 года похожий случай произошёл в Одесской области Украины.

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