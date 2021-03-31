Тюмень, , 10:37 — REGNUM В Тюмень бандитскую в скором времени предложит сыграть сервис цифрового распространения компьютерных игр и программ Steam. Опубликован анонс игры «Алек», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Действие игры, которая появится в конце 2021 года, разворачивается в Тюмени «лихих 90-х». Согласно магистральному сюжету, криминальный авторитет Алексей Смирнов «Алек» узнаёт о смерти своих друзей и решает отомстить, говорится в синопсисе игры.

Игрокам будет предложено примерить роль «братка» из ОПГ, действие развернётся в областном центре. Игрокам обещается погружение в атмосферу «бандитской» Тюмени и арсенал оружия тех лет.