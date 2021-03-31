Ишимбай, Башкирия, , 10:43 — REGNUM Женщину оштрафовали за оскорбление собеседницы в социальной сети в Башкирии. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Сообщается, что в г. Ишимбай в одной из групп в социальной сети две женщины стали вести переписку, во время которой 44-летняя местная жительница оскорбила собеседницу. Оскорбленная женщина обратилась к стражам порядка. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам оскорбления.

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