Джакарта, , 10:36 — REGNUM Министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади заявил, что найденный бортовой самописец лайнера Sriwijaya Air был обнаружен недалеко от острова Лаки, сообщает CNN Indonesia.

«Вчера вечером было обнаружено звукозаписывающее устройство. Об этом открытии сообщили нам, а мы сообщили президенту», — заявил Буди Карья Сумади на пресс-конференции 31 марта 2021 года.

Звукозаписывающее устройство было найдено недалеко от места обнаружения регистратора полетных данных 12 января 2021 года.

По словам министра, данные устройства помогут в расследовании причины авиакатастрофы, произошедшей в январе в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве транспорта Индонезии заявили, что в акватории Яванского моря спасатели обнаружили речевой самописец авиалайнера Boeing 737.

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