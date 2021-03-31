Ростов-на-Дону, , 10:35 — REGNUM В зоопарке Ростова-на-Дону сообщили о пополнении. У пари шетлендских пони Пегаса и Щары родился жеребёнок, которого назвали Геральд.

«У Пегаса и Щары родился малыш. В этом году животные, рождённые в зоопарке, получают имена на букву «Г». Мальчика назвали Геральд. Шетлендских непарнокопытных ещё называют шотландской разновидностью пони, ведь их родина — Шетландские острова, расположенные в северной части Шотландии», — пояснили в пресс-службе зоосада.

ИА REGNUM сообщало, что в зоопарке Ростова-на-Дону вышли из зимней спячки бурый и гималайские медведи. В вольере с бассейном уже гуляют белая медведица Комета и её детёныш, которому ещё не исполнилось четыре месяца. Белый медвежонок родился в ростовском зоопарке впервые за 32 года.

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