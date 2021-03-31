Вашингтон, , 10:42 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена намерена снова выдавать зарубежным специалистам рабочие визы ряда категорий, ранее запрещённых к выдаче. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В начале января экс-президент Дональд Трамп продлил до 31 марта запрет на выдачу виз, введённый в 2020 году. Под него подпадали рабочие визы H-1B, H-2B, H-4, L и большинство документов категории J.

Новые власти планируют не продлевать запрет. Это решение одобрят технологические компании, которые оформляют визы H-1B для квалифицированных специалистов-иностранцев, отмечает издание.

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