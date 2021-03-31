Лос-Анджелес, США, , 10:34 — REGNUM Sony отложила премьеру кинокомикса «Веном: Да будет Карнаж» на 24 сентября 2021 года. Об этом 31 марта сообщил журнал Variety.

Таким образом, релиз картины состоится на десять дней позже, чем было запланировано ранее (14 сентября 2021-го). «Веном: Да будет Карнаж» начнут показывать в кинотеатрах одновременно с полнометражным приквелом «Клана Сопрано».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что кинокомпания Warner Bros. решила отложить премьеру картины «Мортал Комбат» с 16 на 23 апреля 2021 года. Некоторые СМИ высказали предположение, что компания решила сделать это из-за желания дать больше «пространства» фильму «Годзилла против Конга».

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